В Одесской области продолжают чистить от снега дороги

Уборка снега продолжается: основные трассы в Одесской области уже очищены
В Одесской области продолжаются работы по расчистке дорог государственного значения. Из-за сильных осадков ночью и утром движение трассами было затруднено, но уже сейчас большинство дорожного покрытия свободно для проезда автомобилей.
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.
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В настоящее время на дорогах области работает 71 единица техники и 90 работников коммунальной службы. Работы не прекращаются ни на минуту из-за бесконечного снега.
Отметим, что к 13:00 движение по дороге М-15 Одесса — Рени (в направлении Бухареста) для многогрузового транспорта приостановлено. Это связано с обеспечением водителей из-за ухудшения погодных условий.
Напомним, из-за сильных осадков одесские коммунальщики круглосуточно работают в усиленном режиме. На улицах города отмечена спецтехника, которая посыпает дороги реагентами и песчано-солевой смесью от глубокой ночи.
Сколько ДТП произошло за 2022 год
На сайте Центра демократии и верховенства права сообщают печальную статистику, согласно которой на подконтрольных Украине территориях в течение 2022 года произошло 14 622 ДТП с погибшими и травмированными, в которых погибли 2 161 человек, а еще 18 261 человек получил травмы.
Сколько произошло ДТП в Украине в целом — неизвестно, часть аварий их участники оформили по европротоколом. Именно поэтому у патрульной полиции есть данные только о ДТП с пострадавшими.
При этом убийцей №1 на украинских дорогах остается избыточная скорость. По данным Патрульной полиции, в первом полугодии 2022 года более 44% ДТП произошло именно из-за превышения скорости.
Ранее мы писали, что в мобильном приложении "Дія" возобновили важную функцию для автомобилистов. Теперь водители могут снова проверять и платить штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные системами фото- и видеофиксации.