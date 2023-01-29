В Одесской области продолжают чистить от снега дороги

Коммунальщики работают в усиленном режиме

В Одесской области продолжаются работы по расчистке дорог государственного значения. Из-за сильных осадков ночью и утром движение трассами было затруднено, но уже сейчас большинство дорожного покрытия свободно для проезда автомобилей.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

В настоящее время на дорогах области работает 71 единица техники и 90 работников коммунальной службы. Работы не прекращаются ни на минуту из-за бесконечного снега.

Отметим, что к 13:00 движение по дороге М-15 Одесса — Рени (в направлении Бухареста) для многогрузового транспорта приостановлено. Это связано с обеспечением водителей из-за ухудшения погодных условий.

Напомним, из-за сильных осадков одесские коммунальщики круглосуточно работают в усиленном режиме. На улицах города отмечена спецтехника, которая посыпает дороги реагентами и песчано-солевой смесью от глубокой ночи.

Сколько ДТП произошло за 2022 год

На сайте Центра демократии и верховенства права сообщают печальную статистику, согласно которой на подконтрольных Украине территориях в течение 2022 года произошло 14 622 ДТП с погибшими и травмированными, в которых погибли 2 161 человек, а еще 18 261 человек получил травмы.

Сколько произошло ДТП в Украине в целом — неизвестно, часть аварий их участники оформили по европротоколом. Именно поэтому у патрульной полиции есть данные только о ДТП с пострадавшими.

При этом убийцей №1 на украинских дорогах остается избыточная скорость. По данным Патрульной полиции, в первом полугодии 2022 года более 44% ДТП произошло именно из-за превышения скорости.

Ранее мы писали, что в мобильном приложении "Дія" возобновили важную функцию для автомобилистов. Теперь водители могут снова проверять и платить штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные системами фото- и видеофиксации.