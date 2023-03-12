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Смертельная авария произошла на трассе Одесса-Рени

12 марта 2023 12:38
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Смертельная авария произошла на трассе Одесса-Рени
В результате ДТП погибла женщина
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Полицейские Одесчины устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Авария произошла в Измаильском районе.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В результате аварии на автодороге сообщением Одесса-Рени между поселками Новосельское и Орловка погибла женщина.

"Установлено, что 41-летний водитель пассажирского рейсового автобуса "BOVA Magiq", двигаясь в направлении Измаила по маршруту Бургас-Варна-Одесса, совершил наезд на 52-летнюю местную жительницу, которая шла посреди проезжей части дороги во встречном направлении. Женщину госпитализировали в больницы, где от полученных травм она скончалась. Пассажиры автобуса и два его водителя не пострадали", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Водителей проверяют на состояние алкогольного опьянения.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на автомобильной дороге международного значения в Одесской области зафиксирован акт вандализма. На трассе М-05 Киев – Одесса, возле с. Знаменка, за одну ночь зафиксирована кража 28 дорожных знаков и 12 металлических стоек к ним, отвечающих за организацию дорожного движения.

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