Смертельная авария произошла на трассе Одесса-Рени
Полицейские Одесчины устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Авария произошла в Измаильском районе.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
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В результате аварии на автодороге сообщением Одесса-Рени между поселками Новосельское и Орловка погибла женщина.
"Установлено, что 41-летний водитель пассажирского рейсового автобуса "BOVA Magiq", двигаясь в направлении Измаила по маршруту Бургас-Варна-Одесса, совершил наезд на 52-летнюю местную жительницу, которая шла посреди проезжей части дороги во встречном направлении. Женщину госпитализировали в больницы, где от полученных травм она скончалась. Пассажиры автобуса и два его водителя не пострадали", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Водителей проверяют на состояние алкогольного опьянения.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на автомобильной дороге международного значения в Одесской области зафиксирован акт вандализма. На трассе М-05 Киев – Одесса, возле с. Знаменка, за одну ночь зафиксирована кража 28 дорожных знаков и 12 металлических стоек к ним, отвечающих за организацию дорожного движения.