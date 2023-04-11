ДТП з постраждалими в Одесі: рух авто в одному з районів міста ускладнений

ДТП на вулиці Чорноморського козацтва. Фото: Патрульна поліція Одеської області.

Сьогодні вранці на вулиці Чорноморського козацтва в Суворовському районі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковий автомобіль Mitsubishi та вантажівка DAF.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

Читайте також:

За попередньою інформацією, водій вантажівки, рухаючись з крайньої лівої смуги, здійснив заїзд праворуч в провулок, не переконавшись в безпеці маневру. Це призвело до зіткнення з легковиком Mitsubishi, який рухався по середній смузі. Водій автівки Mitsubishi звернувся за медичною допомогою.

Вантажівка в'їхала в легковик Mitsubishi. Фото: Патрульна поліція Одеської області.

Наразі на місці події працює слідча група. Рух авто через аварію ускладнено.

ДТП на Одещині

У ніч з 6 на 7 квітня на перехресті вулиць Малої Арнаутської та Рішельєвської у центрі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, водій автомобіля BMW, 20-річний молодик, не дотримався правил дорожнього руху та проїхав на червоне світло, після чого зіткнувся з Mercedes, який рухався перпендикулярно на зелене світло.

На автодорозі Одеса — Рені неподалік села Нові Трояни та селища Суворове сталося одразу дві ДТП. Внаслідок аварій загинули троє водіїв вантажівок.

Також смертельна ДТП сталася на автодорозі сполученням Одеса — Рені біля села Орлівка. Внаслідок зіткнення загинула одна людина. Ще трьох — доставили в лікарню.