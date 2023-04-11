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ДТП с пострадавшими в Одессе: движение авто в одном из районов города затруднено

11 апреля 2023 11:44
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДТП с пострадавшими в Одессе: движение авто в одном из районов города затруднено
ДТП на улице Черноморского казачества. Фото: Патрульная полиция Одесской области.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня утром на улице Черноморского казачества в Суворовском районе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и грузовик DAF.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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По предварительной информации, водитель грузовика, двигаясь с крайней левой полосы, совершил заезд справа в переулок, не убедившись в безопасности маневра. Это привело к столкновению с легковушкой Mitsubishi, которая двигалась по средней полосе. Водитель автомобиля Mitsubishi обратился за медицинской помощью.

Грузовик въехал в легковушку Mitsubishi. Фото: Патрульная полиция Одесской области.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Движение авто из-за аварии затруднено.

ДТП в Одесской области

В ночь с 6 на 7 апреля на перекрестке улиц Малой Арнаутской и Ришельевской в центре Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, 20-летний парень, не придерживался правил дорожного движения и проехал на красный свет, после чего столкнулся с Mercedes, который двигался перпендикулярно зеленому свету.

На автодороге Одесса — Рени недалеко от села Новые Трояны и поселка Суворово произошло сразу два ДТП. В результате аварий погибли трое водителей грузовиков.

Также смертельное ДТП произошло на автодороге сообщением Одесса — Рени возле села Орловка. В результате столкновения погиб один человек. Еще троих — доставили в больницу.

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