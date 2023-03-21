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Дві смертельні ДТП на Одещині: з'явились подробиці зіткнення вантажівок

21 березня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Рух на трасі Одеса — Рені ускладнено
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні вранці на автодорозі Одеса — Рені неподалік села Нові Трояни та селища Суворове сталося одразу дві ДТП. Внаслідок аварій загинули троє водіїв вантажівок.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Не впорався з керуванням

45-річний житель Миколаївської області, їхав у напрямку міста Ізмаїл на автомобілі Volvo, який був завантажений. Поблизу села Нові Трояни, водій не впорався з керуванням, що призвело до перекидання автомобіля. Жаль, що водій не вижив від отриманих травм і помер до приїзду медичної допомоги.

Зіткнення вантажівок

Друга дорожньо-транспортна пригода трапилася близько двох годин після першої неподалік від селища Суворове. Водій вантажівки з напівпричепом DAF, їхав у напрямку міста Ізмаїл, але внаслідок того, що не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншою вантажівкою такої ж марки. На жаль, водії обох транспортних засобів загинули в результаті цієї аварії.

Поліція розслідує обставини

На цю мить правоохоронці займаються встановленням повних обставин дорожньо-транспортних пригод.

Також розглядається питання щодо включення відомостей про ці пригоди до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частинами 2 та 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Ці статті передбачають відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що призвело до смерті або тяжкого тілесного ушкодження потерпілих.

Внаслідок двох ДТП на деяких ділянках дороги рух здійснюється у реверсивному режимі. Подробиці в матеріалі.

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