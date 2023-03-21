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Два смертельных ДТП в Одесской области: появились подробности столкновения грузовиков

21 марта 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Движение на трассе Одесса — Рени затруднено
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня утром на автодороге Одесса — Рени недалеко от села Новые Трояны и поселка Суворово произошло сразу два ДТП. В результате аварий погибли трое водителей грузовиков.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Не справился с управлением

45-летний житель Николаевской области, ехал в направлении города Измаил на автомобиле Volvo, который был загружен. Вблизи села Новые Трояны, водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля. Жаль, что водитель не выжил от полученных травм и скончался до приезда медицинской помощи.

Столкновение грузовиков

Второе дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов после первого неподалеку от поселка Суворово. Водитель грузовика с полуприцепом DAF, ехал в направлении города Измаил, но в результате того, что не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком такой же марки. К сожалению, водители обоих транспортных средств погибли в результате этой аварии.

Полиция расследует обстоятельства

На данный момент правоохранители занимаются установлением полных обстоятельств ДТП.

Также рассматривается вопрос о включении сведений об этих приключениях в Единый реестр досудебных расследований по частям 2 и 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Эти статьи предусматривают ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, что привело к смерти или тяжкому телесному повреждению потерпевших.

В результате двух ДТП на некоторых участках дороги движение осуществляется в реверсивном режиме. Подробности в материале.

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