Два смертельных ДТП в Одесской области: появились подробности столкновения грузовиков
Сегодня утром на автодороге Одесса — Рени недалеко от села Новые Трояны и поселка Суворово произошло сразу два ДТП. В результате аварий погибли трое водителей грузовиков.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
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Не справился с управлением
45-летний житель Николаевской области, ехал в направлении города Измаил на автомобиле Volvo, который был загружен. Вблизи села Новые Трояны, водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля. Жаль, что водитель не выжил от полученных травм и скончался до приезда медицинской помощи.
Столкновение грузовиков
Второе дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов после первого неподалеку от поселка Суворово. Водитель грузовика с полуприцепом DAF, ехал в направлении города Измаил, но в результате того, что не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком такой же марки. К сожалению, водители обоих транспортных средств погибли в результате этой аварии.
Полиция расследует обстоятельства
На данный момент правоохранители занимаются установлением полных обстоятельств ДТП.
Также рассматривается вопрос о включении сведений об этих приключениях в Единый реестр досудебных расследований по частям 2 и 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Эти статьи предусматривают ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, что привело к смерти или тяжкому телесному повреждению потерпевших.
В результате двух ДТП на некоторых участках дороги движение осуществляется в реверсивном режиме. Подробности в материале.