На міжнародній автодорозі Одеса — Бухарест величезний затор

Перекинулось одразу три фури

На автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені, що веде на Бухарест сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. На деяких ділянках дороги рух здійснюється у реверсивному режимі.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

ДТП на трасі

Перша ДТП сталася на 180 км біля села Холмське, де водій вантажівки втратив контроль над транспортним засобом і він перекинувся. Друга ДТП сталася на 210 км поблизу села Суворове, де сталось зіткнення двох великовантажних засобів.

Зараз на місці подій працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, представники Служби автомобільних доріг в Одеській області, бригада швидкої допомоги, а також представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Обмеження руху на трасі М-15 Одеса — Рені

Наразі рух біля села Холмське, у напрямку міста Ізмаїл, здійснюється у реверсивному режимі. Рух біля села Суворове здійснюється однією смугою та частково узбіччям. Водіїв закликають планувати свій маршрут з урахуванням цієї інформації та дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути заторів.

Резонансні ДТП

11 березня на автотрасі М1 за 30 кілометрів від угорської столиці Будапешта сталася масштабна ДТП. Зіткнулися п'ять вантажівок і 37 легкових автомобілів.

Тим часом у столиці Вірменії Єревані зранку 7 березня сталася масштабна автомобільна аварія. У ДТП потрапив автобус, у якому були працівниками уряду Вірменії.

Також ми писали, що внаслідок зіткнення пасажирського поїзда із зустрічним вантажним складом на півночі Греції загинули 32 особи, а близько 85 отримали поранення. Катастрофа сталася в ніч проти вівторка неподалік міста Темпе, коли кілька потягів зійшли з рейок і спалахнули.