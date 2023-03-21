На международной автодороге Одесса — Бухарест огромная пробка
На автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени, ведущей на Бухарест произошли два дорожно-транспортных происшествия. На некоторых участках дороги движение осуществляется в реверсивном режиме.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.
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ДТП на трассе
Первое ДТП произошло на 180 км возле села Холмское, где водитель грузовика потерял контроль над транспортным средством и перевернулся. Второе ДТП произошло на 210 км вблизи села Суворово, где произошло столкновение двух большегрузных средств.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, представители Службы автомобильных дорог в Одесской области, бригада скорой помощи, а также представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ограничение движения на трассе М-15 Одесса — Рени
В настоящее время движение возле села Холмское в направлении города Измаил осуществляется в реверсивном режиме. Движение возле села Суворово осуществляется одной полосой и частично по обочине. Водителей призывают планировать свой маршрут с учетом этой информации и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать пробок.
Резонансные ДТП
11 марта на автотрассе М1 в 30 километрах от венгерской столицы Будапешта произошло масштабное ДТП. Столкнулись пять грузовиков и 37 легковых автомобилей.
Тем временем в столице Армении Ереване утром 7 марта произошла масштабная автомобильная авария. В ДТП попал автобус, в котором являлись работниками правительства Армении.
Также мы писали, что в результате столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым составом на севере Греции погибли 32 человека, а около 85 получили ранения. Катастрофа произошла в ночь на вторник недалеко от города Темпе, когда несколько поездов сошли с рельсов и вспыхнули.