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На Одещині внаслідок зіткнення авто та фури загинула людина

16 березня 2023 10:53
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Поліцейські встановлюють обставини аварії
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Смертельна ДТП сталася на автодорозі сполученням Одеса — Рені біля села Орлівка. Внаслідок зіткнення загинула одна людина. Ще трьох — доставили в лікарню.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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За попередньою інформацією, аварія сталася на дорозі, що сполучає Одесу та Ізмаїл. Під час обгону вантажівок, водій легкового автомобіля "ВАЗ", мешканець Новосільського, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою "IVECO", що була під керуванням жителя Одеси.

У результаті ДТП загинув 42-річний односелець водія легковика, а керманичі обох транспортних засобів та 37-річний брат кермувальника легкового автомобіля були госпіталізовані з численними переломами і забоями кінцівок до Ренійської центральної міської лікарні.

Смертельна ДТП на трасі Одеса — Рені

Поліція з’ясовує, чи були учасники ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Резонансні ДТП

11 березня, на автотрасі М1 за 30 кілометрів від угорської столиці Будапешта сталася масштабна ДТП. Зіткнулися п'ять вантажівок і 37 легкових автомобілів.

Тим часом у столиці Вірменії Єревані зранку 7 березня сталася масштабна автомобільна аварія. У ДТП потрапив автобус, у якому були працівниками уряду Вірменії.

Також ми писали, що внаслідок зіткнення пасажирського поїзда із зустрічним вантажним складом на півночі Греції загинули 32 особи, а близько 85 отримали поранення. Катастрофа сталася в ніч проти вівторка неподалік міста Темпе, коли кілька потягів зійшли з рейок і спалахнули.

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