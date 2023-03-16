В Одесской области в результате столкновения авто и фуры погиб человек

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии

Смертельное ДТП произошло на автодороге сообщением Одесса — Рени возле села Орловка. В результате столкновения погиб один человек. Еще троих — доставили в больницу.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

По предварительной информации, авария произошла на дороге, соединяющей Одессу и Измаил. Во время обгона грузовиков водитель легкового автомобиля "ВАЗ", житель Новосельского, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "IVECO", который был под управлением жителя Одессы.

В результате ДТП погиб 42-летний односельчанин водителя легковушки, а водители обоих транспортных средств и 37-летний брат водителя легкового автомобиля были госпитализированы с многочисленными переломами и ушибами конечностей в Ренийскую центральную городскую больницу.

Полиция выясняет, были ли участники ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Резонансные ДТП

11 марта, на автотрассе М1 в 30 километрах от венгерской столицы Будапешта произошло масштабное ДТП. Столкнулись пять грузовиков и 37 легковых автомобилей.

Тем временем в столице Армении Ереване утром 7 марта произошла масштабная автомобильная авария. В ДТП попал автобус, в котором являлись работниками правительства Армении.

Также мы писали, что в результате столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым составом на севере Греции погибли 32 человека, а около 85 получили ранения. Катастрофа произошла в ночь на вторник недалеко от города Темпе, когда несколько поездов сошли с рельсов и вспыхнули.