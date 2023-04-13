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Движение автотранспорта на трассе Одесса-Рени приостановлено

13 апреля 2023 14:33
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Движение автотранспорта на трассе Одесса-Рени приостановлено
Машины стоят в длинной пробке. Фото: google.com
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области временно приостановили движение на участке дороги Одесса-Измаил. Причиной этого стало сильное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба РГА Измаила.

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"В связи с возникновением ДТП у села Маяки принято решение временно остановить пропуск транспортных средств на въезд на транзитный участок автодороги Одесса-Рени со стороны пункта пропуска "Удобное" во избежание очередей между пунктами пропуска Маяки и Удобное", — говорится в сообщении.

Очередь автомобилей со стороны пункта пропуска Маяки в направлении села Маяки составляет около 7 км. Тем временем пробка со стороны пункта пропуска Удобное в направлении города Измаил — около 2 км.

ДТП в Одесской области

11 апреля на улице Черноморского казачества в Суворовском районе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и грузовик DAF.

В ночь с 6 на 7 апреля на перекрестке улиц Малой Арнаутской и Ришельевской в центре Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, 20-летний парень, не придерживался правил дорожного движения и проехал на красный свет, после чего столкнулся с Mercedes, который двигался перпендикулярно зеленому свету.

На автодороге Одесса — Рени недалеко от села Новые Трояны и поселка Суворово произошло сразу два ДТП. В результате аварий погибли трое водителей грузовиков.

Также смертельное ДТП произошло на автодороге сообщением Одесса — Рени возле села Орловка. В результате столкновения погиб один человек. Еще троих — доставили в больницу.

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