В результате аварии в Одесской области осложнено движение транспорта

Грузовые автомобили столкнулись на трассе. Фото: Национальная полиция Украины

Между селами Старокозачье и Монаши произошла авария с пострадавшими.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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"В аварии пострадали три человека, среди них ребенок. На месте происшествия работают полицейские. На данном участке дороги временно организовано реверсное движение одной полосой", — отмечают в ведомстве.

На месте событий работают сотрудники Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Все подробности об обстоятельствах ДТП устанавливаются.

Что произошло

На междугородной трассе столкнулись три грузовых автомобиля "DAF", "Scania" и "Volvo". По предварительной информации, водитель первого транспортного средства не соблюдал дистанцию и допустил столкновение со вторым автомобилем, который двигался в попутном направлении, а затем выехал на встречную полосу и там столкнулся с ехавшим на встречу третьим грузовиком.

Отметим, что на дороге осуществляется реверсное движение транспортных средств по одной полосе. Водителям следует быть внимательнее и предварительно продумать маршрут.

ДТП в Одесской области

На автодороге Одесса — Рени недалеко от села Новые Трояны и поселка Суворово произошло сразу два ДТП. В результате аварий погибли трое водителей грузовиков.

Также смертельное ДТП произошло на автодороге сообщением Одесса - Рени возле села Орловка. В результате столкновения погиб один человек. Еще троих — доставили в больницу.