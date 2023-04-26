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В Одесі сталася пожежа у житловому будинку: є загиблі

26 квітня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі сталася пожежа у житловому будинку
Надзвичайники працюють на місці пожежі. Фото: Facebook ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні у Малиновському районі Одеси сталася пожежа. З вогню вдалося врятувати трьох дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області. 

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За інформацією надзвичайників, пожежа виникла на першому поверсі п'ятиповерхового будинку на вулиці Інглезі. 

Кого врятували

  • з задимленої сусідньої квартири на першому поверсі врятували трьох дітей:  2012, 2019 та 2010 року народження;
  • з верхніх поверхів житлового будинку було евакуйовано семеро осіб, з них п'ятеро дітей.
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Врятовані під час пожежі діти. Фото: ДСНС
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Психолог працює з дітьми. Фото: ДСНС

На жаль, у квартирі, де сталося займання, загинуло двоє людей. Громадяни 30 та 33 років не змогли вибратися з оселі.

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Наслідки пожежі у будинку. Фото: ДСНС
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Наслідки пожежі у будинку. Фото: ДСНС

Наразі пожежу повністю ліквідовано. Ймовірна причина —  необережність під час паління. Деталі та завданий збиток встановлюються. На місці займання працювали 28 вогнеборців, від ДСНС було залучено 6 одиниць техніки. 

Зазначимо, що за минулу добу в Одеській області сталося п'ять пожеж, з яких дві — у самому обласному центрі. Постраждалих від вогню, на щастя, не було. 

Нагадаємо, в Одесі горіли поля зрошення.  Для гасіння пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 15 вогнеборців від ДСНС Одеси та 1 одиниця техніки та 4 особи від Комунальної установи "Рятувально-водолазної служби Одеської міської ради". Швидка реакція та ефективні дії допомогли запобігти подальшому розповсюдженню вогню на площі понад 3000 кв.м.

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