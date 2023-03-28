Рятувальники ліквідували пожежу на полях зрошення в Одесі

Горіло три гектари очерету

Служба порятунку отримала повідомлення про пожежу в Суворовському районі Одеси на вулиці площа Мічуріна. Рятувальники оперативно прибули на місце події та встановили, що палає суха трава та очерет на трьох різних ділянках полів зрошення.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області

Для гасіння пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 15 вогнеборців від ДСНС Одеси та 1 одиниця техніки та 4 особи від Комунальної установи "Рятувально-водолазної служби Одеської міської ради". Швидка реакція та ефективні дії допомогли запобігти подальшому розповсюдженню вогню на площі понад 3000 м2.

Завдяки оперативним діям пожежу вдалося ліквідувати всього за дві години. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Наразі, причина пожежі, збитки та деталі, що їх супроводжували, все ще встановлюються.

На жаль, весною можна очікувати значну кількість повідомлень про пожежі. Тому рятувальники закликають громадян вже зараз дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів, на відкритих територіях і під час прибирання присадибних ділянок.

У випадку, якщо ви помітили загоряння в лісах або на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101". Дії кожної людини можуть мати величезний вплив на попередження пожеж та збереження довкілля.

Нагадаємо, напередодні в Одеській області сталося 15 пожеж сухої рослинності. Загальна площа знищена вогнем становить майже 13 гектарів. Вогнеборці ліквідовували загоряння у Березівському, Подільському, Роздільнянському та Одеському районах. Завдяки оперативним діям рятувальників не допущено поширення вогню на значні території.