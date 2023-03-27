На Одещині покарали горе-палія: порушник сплатить штраф
Рятувальники Одеської області виявили чергового палія сухої рослинності. За порушення правил чоловік сплатить штраф.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.
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"Сьогодні рятувальники Подільського району разом із правоохоронцями притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, чергового "палія", який намагався спалити сміття та залишки сухої рослинності, але щось "пішло не по плану" і виникла пожежа. В результаті було знищено 80 м² української землі в селі Чорна Окнянської громади", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці виписали горе-палію мінімальний штраф у розмірі 3 060 гривень.
В ДСНС наголошують, що такі злочини не лише караються законом, але й завдають непоправних наслідків та навіть, несуть загрозу здоров'ю і життю людей.
Нагадаємо, напередодні в Одеській області сталося 15 пожеж сухої рослинності. Загальна площа знищена вогнем становить майже 13 гектарів.Вогнеборці ліквідовували загоряння у Березівському, Подільському, Роздільнянському та Одеському районах. Завдяки оперативним діям рятувальників не допущено поширення вогню на значні території.