В Одесской области наказали горе-палия: нарушитель оплатит штраф

Мужчину оштрафовали на 3060 гривен

Спасатели Одесской области обнаружили очередного поджигателя сухой растительности. За нарушение правил мужчина заплатит штраф.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

"Сегодня спасатели Подольского района вместе с правоохранителями привлекли к административной ответственности по статье 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, очередного "поджигателя", который пытался сжечь мусор и остатки сухой растительности, но что-то "пошло не по плану" и возник пожар. В результате было уничтожено 80 м² украинской земли в селе Черная Окнянской общины", — говорится в сообщении.

Правоохранители выписали горе-поджигателю минимальный штраф в размере 3060 гривен.

В ГСЧС отмечают, что такие преступления не только наказываются законом, но и наносят непоправимые последствия и даже несут угрозу здоровью и жизни людей.

Напомним, накануне в Одесской области произошло 15 пожаров сухой растительности. Общая площадь уничтожена огнем составляет почти 13 гектаров. Пожарные ликвидировали возгорание в Березовском, Подольском, Раздельнянском и Одесском районах. Благодаря оперативным действиям спасателей не было допущено распространение огня на значительные территории.