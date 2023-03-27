В Одесской области наказали горе-палия: нарушитель оплатит штраф

В Одесской области наказали горе-поджигателя: нарушитель оплатит штраф
Спасатели Одесской области обнаружили очередного поджигателя сухой растительности. За нарушение правил мужчина заплатит штраф.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.
-
СТБ отложил показ сериала с российским актером: реакция украинцев
-
Во Львове на Лычаковском кладбище начали эксгумацию древних захоронений
-
Немецкие танки Leopard прибыли в Украину: детали
-
На Буковине мужчина переоделся в пограничника, чтобы помогать уклонистам
-
В Киеве правоохранители "накрыли" пять нелегальных игорных заведений
-
Полиция обнародовала новые данные о пострадавших после обстрела Славянска
-
Бывший чемпион набросился на Фьюри из-за Усика
-
Зеленский вместе с главой МАГАТЭ приехал на Днепровскую ГЭС
-
Укрзализныця ввела новые правила по возврату стоимости билета: подробности
-
Парад планет 28 марта: чего остерегаться каждому знаку зодиака
"Сегодня спасатели Подольского района вместе с правоохранителями привлекли к административной ответственности по статье 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, очередного "поджигателя", который пытался сжечь мусор и остатки сухой растительности, но что-то "пошло не по плану" и возник пожар. В результате было уничтожено 80 м² украинской земли в селе Черная Окнянской общины", — говорится в сообщении.
Правоохранители выписали горе-поджигателю минимальный штраф в размере 3060 гривен.
В ГСЧС отмечают, что такие преступления не только наказываются законом, но и наносят непоправимые последствия и даже несут угрозу здоровью и жизни людей.
Напомним, накануне в Одесской области произошло 15 пожаров сухой растительности. Общая площадь уничтожена огнем составляет почти 13 гектаров. Пожарные ликвидировали возгорание в Березовском, Подольском, Раздельнянском и Одесском районах. Благодаря оперативным действиям спасателей не было допущено распространение огня на значительные территории.