Жителя Одещини оштрафували за влаштовану пожежу

Пожежна небезпека навесні зростає

На Одещині чоловік вирішив спалити суху рослинність та чагарники. Це призвело до знищення 350м2 української землі за межами села Жеребкове, Ананьївської громади.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

Правопорушника знайшли та покарали відповідно до статті 77-1 КУпАП, що забороняє випалювання рослинності або її залишків. Це нагадує всім, що знищення екосистеми порушує закон і має свої наслідки.

Нагадуємо, що спалювання сухої рослинності є небезпечним та може призвести до необережного розповсюдження вогню, що може привести до загибелі людей та нанесення значної шкоди навколишньому середовищу. Штраф, який передбачений за порушення правил, є лише одним з найменших покарань.

На жаль, весною можна очікувати значну кількість повідомлень про пожежі. Тому рятувальники закликають громадян вже зараз дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів, на відкритих територіях і під час прибирання присадибних ділянок.

У випадку, якщо ви помітили загоряння в лісах або на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101". Дії кожної людини можуть мати величезний вплив на попередження пожеж та збереження довкілля.

Нагадаємо, в селі Новопетрівка Баштанського району під час обробки землі під посів ярих культур на міні підірвалась сільськогосподарська техніка. На момент вибуху на полі були аграрій та тракторист.