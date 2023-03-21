Жителя Одесской области оштрафовали за устроенный пожар
В Одесской области мужчина решил сжечь сухую растительность и кустарники. Это привело к уничтожению 350м2 украинской земли за пределами села Жеребково, Ананьевской общины.
Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
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Правонарушителя нашли и наказали в соответствии со статьей 77-1 КУоАП, запрещающей обжиг растительности или ее остатков. Это напоминает всем, что уничтожение экосистемы нарушает закон и имеет свои последствия.
Напоминаем, что сжигание сухой растительности опасно и может привести к неосторожному распространению огня, что может привести к гибели людей и нанесению значительного вреда окружающей среде. Штраф, предусмотренный за нарушение правил, является лишь одним из малейших наказаний.
К сожалению, весной ожидается значительное количество сообщений о пожарах. Поэтому спасатели призывают граждан уже сейчас соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на открытых территориях и при уборке приусадебных участков.
В случае, если вы заметили возгорание в лесах или на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101". Действия каждого человека могут оказать огромное влияние на предупреждение пожаров и сохранение окружающей среды.
Напомним, в селе Новопетровка Баштанского района при обработке земли под посев яровых культур на мини взорвалась сельскохозяйственная техника. К моменту взрыва на поле были аграрий и тракторист.