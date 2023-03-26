На Одещині горять поля

Протягом доби вигоріло 13 га площ із рослинністю

За минулу добу на Одещині сталося 15 пожеж сухої рослинності. Загальна площа знищена вогнем становить майже 13 гектарів.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

Вогнеборці ліквідовували загоряння у Березівському, Подільському, Роздільнянському та Одеському районах. Завдяки оперативним діям рятувальників не допущено поширення вогню на значні території.

"Нехтування елементарними правилами безпеки під час спалювання сміття, сухої рослинності, викинуті недопалки та навмисний підпал — ось найчастіші причини таких пожеж", — зазначили в ДСНС щодо причин пожеж.

Крім того, рятувальники наголошують, що через такі необачні дії людей завдається величезна шкода ґрунтам, рослинному, тваринному світу, довкіллю та населенню.

"Люди, схаменіться, своїми діями Ви знищуєте не лише природу, ви знищуєте нашу державу! Цим вчинкам немає виправдання! У воєнний час це прирівнюються до диверсії", — йдеться у повідомленні.

В ДСНС закликають громадян не нехтувати правилами безпеки, а берегти природу разом.

Нагадаємо, на Одещині чоловік вирішив спалити суху рослинність та чагарники. Це призвело до знищення 350 кв.м української землі за межами села Жеребкове Ананьївської громади. Правопорушника знайшли та покарали відповідно до статті 77-1 КУпАП, що забороняє випалювання рослинності або її залишків. Це нагадує всім, що знищення екосистеми порушує закон і має свої наслідки.