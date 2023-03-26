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В Одесской области горят поля: какие последствия

26 марта 2023 10:42
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одесской области горят поля
В течение суток выгорело 13 га площадей с растительностью
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

За минувшие сутки в Одесской области произошло 15 пожаров сухой растительности. Общая площадь уничтожена огнем составляет около 13 гектаров.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

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Пожарные ликвидировали возгорание в Березовском, Подольском, Раздельнянском и Одесском районах. Благодаря оперативным действиям спасателей не было допущено распространение огня на значительные территории.

"Пренебрежение элементарными правилами безопасности во время сжигания мусора, сухой растительности, выброшенных окурков и умышленного поджога — вот самые частые причины таких пожаров", — отметили в ГСЧС по причинам пожаров.

Кроме того, спасатели отмечают, что из-за таких опрометчивых действий людей наносится огромный вред почвам, растительному, животному миру, окружающей среде и населению.

"Люди, одумайтесь, своими действиями Вы уничтожаете не только природу, вы уничтожаете наше государство! Этим поступкам нет оправдания! В военное время это приравнивается к диверсии", — говорится в сообщении.

В ГСЧС призывают граждан не пренебрегать правилами безопасности, а беречь природу вместе.

Напомним, в Одесской области мужчина решил сжечь сухую растительность и кустарники. Это привело к уничтожению 350 кв.м украинской земли за пределами села Жеребково Ананьевской общины. Правонарушителя нашли и наказали в соответствии со статьей 77-1 КУоАП, запрещающей обжиг растительности или ее остатков. Это напоминание всем, что уничтожение экосистемы нарушает закон и имеет свои последствия.

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