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Спалили 8 га землі: жителі Одещини отримали штраф за влаштовану пожежу

11 березня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пожежна небезпека на весні зростає
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині оштрафували двох чоловіків. Вони вирішили спалити суху рослинність та чагарники, внаслідок чого було знищено 8800м2.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області. 

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Більшість людей думають, що їх "невеликі" порушення правил не призведуть до жодних наслідків. Однак, спалювання рослинності в Україні може коштувати не лише штрафу в розмірі 6 120 гривень, який передбачений статтею 77-1 КУпАП, а й загибелі людей та нанесення значної шкоди навколишньому середовищу.

Два правопорушники були притягнуті до адміністративної відповідальності після того, як вони спалили суху рослинність та чагарники в селах Мала Олександрівці та Флорі Подільського району.

Нагадуємо, що спалювання сухої рослинності є небезпечним та може призвести до необережного розповсюдження вогню, що може привести до загибелі людей та нанесення значної шкоди навколишньому середовищу. Штраф, який передбачений за порушення правил, є лише одним з найменших покарань.

На жаль, весною можна очікувати значну кількість повідомлень про пожежі. Тому рятувальники закликають громадян вже зараз дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів, на відкритих територіях і під час прибирання присадибних ділянок.

У випадку, якщо ви помітили загоряння в лісах або на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101". Дії кожної людини можуть мати величезний вплив на попередження пожеж та збереження довкілля.

Нагадаємо, нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Суворовському районі міста Одеса, по вулиці Хаджибейська дорога. Вже на місці виклику рятувальники встановили, що горить очерет.

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