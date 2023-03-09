В Одеські області сильна пожежа: знову горить очерет
До Служби порятунку Одещини надійшло повідомлення про загоряння сухої трави селі Яськи. Загрози розповсюдження вогню наразі немає.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
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Пожеж стане більше
На жаль, весною можна очікувати значну кількість повідомлень про пожежі. Тому рятувальники закликають громадян вже зараз дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів, на відкритих територіях і під час прибирання присадибних ділянок.
Рятувальники нагадують, що самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків може призвести до адміністративної та кримінальної відповідальності, оскільки ці дії несуть загрозу навколишньому середовищу та становлять небезпеку для життя людей.
У випадку, якщо ви помітили загоряння в лісах або на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101". Дії кожної людини можуть мати величезний вплив на попередження пожеж та збереження довкілля.
Нагадаємо, нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Суворовському районі міста Одеса, по вулиці Хаджибейська дорога. Вже на місці виклику рятувальники встановили, що горить очерет.