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В Одесі горіли поля фільтрації: на ліквідацію знадобилося понад три години

5 березня 2023 13:30
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі горіли поля фільтрації: на ліквідацію знадобилося понад три години
Площа загоряння становила п'ять тисяч квадратних метрів
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Суворовському районі міста Одеса, по вулиці Хаджибейська дорога. Вже на місці виклику рятувальники встановили, що горить очерет.

 

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Повідомляє головне управління ДСНС України в Одеській області.
 

"Через неможливість під'їзду та сильний порив вітру гасіння пожежі відбувалося шляхом захльостування. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Загиблих та постраждалих — немає. Від ДСНС залучались 4 одиниці техніки та 20 вогнеборців", — зазначено в повідомленні.

На гасіння пожежі рятувальникам знадобилося понад три години. У загальній хибності полум'я вирувало площею 5000 м².

Пожежі на Одещині

В Одесі горів мініготель внаслідок пожежі постраждав громадянин 1997 року народження, якого в стані середньої тяжкості, з опіками верхніх кінцівок, було госпіталізовано до медичного закладу. Ймовірна причина пожежі — "аварійний режим роботи електромережі". Збитки та деталі наразі встановлюються. 

До служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку. Через сильне  задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. Близько двох годин знадобилось вогнеборцям аби ліквідувати пожежу на площі 60 кв.м. На жаль, рятувальники виявили тіло господаря будинку. 

Нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Обривистій, що у селищі Котовського. Під час гасіння були виявлені тіла двох осіб, їх особистості встановлюються.

В Березівському районі Одеської області виникла пожежа в житловому будинку. Причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні димаря. 

За рік одеські рятувальники вчилися працювати у зовсім нових умовах під час повномасштабного вторгнення. І коли раніше виклики були пов’язані з нечастими випадками необережності, тепер загроза була навіть від свічки під час блекауту.

 

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