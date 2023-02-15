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Пожежа на Одещині забрала життя дворічної дитини

15 лютого 2023 11:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пожежа на Одещині забрала життя дворічної дитини
Ймовірна причина пожежі — аварійний електрообігрівач
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

До Служби Порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Шабо,  Білгород-Дністровського району. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області. 

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Господар будинку вирішив самостійно погасити полум’я. В результаті було втрачено час, оскільки рятувальників викликали із запізненням й полум’я розповсюдилося на значну площу.

смертельна пожежа на Одещині

"Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло дитини 2021 року народження. Також, внаслідок пожежі постраждали: донька 2020 року народження та батько 2000 року народження, яких в стані середньої тяжкості з діагнозом отруєння продуктами горіння та опіками стопи (у батька) госпіталізовано до місцевої лікарні", — йдеться в повідомленні. 

смертельна пожежа на Одещині

смертельна пожежа на Одещині

Всього з вогнем боролось 10 рятувальників. Ймовірна причина пожежі – аварійний режим роботи електронагрівального приладу 

Пожежі на Одещині

Нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Обривистій, що у селищі Котовського. Під час гасіння були виявлені тіла двох осіб, їх особистості встановлюються.

В Березівському районі Одеської області виникла пожежа в житловому будинку. Причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні димаря. 

Також на початку лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Сергія Ядова. Вогнем охопило квартиру на другому поверсі дев’ятиповерхівки.

Нагадаємо, в Одесі на вулиці Жуковського  вогнеборці ліквідували пожежу в хостелі. Виник вогонь у підвальному приміщенні чотириповерхового будинку. Загорілися меблі та речі в кімнаті хостелу на першому поверсі. Через значну задимленість, рятувальникам довелося використати спеціальний пристрій для димовидалення та працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м.

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