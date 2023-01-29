Пожежа у кафе в Київському районі Одеси

Полум'я загасили менш ніж за годину

Близько 14:00 внаслідок недотримання правил пожежної безпеки на Фонтані спалахнуло приміщення кафе, яке не працює. Під час гасіння рятувальниками було виявлено труп чоловіка

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Внаслідок пожежі було пошкоджено одноповерхову будівлю кафе пляжу-ресторану "Рів’єра". При гасінні було знайдено тіло чоловіка, який отруївся чадним газом. Всього полум'я охопило площу 80 квадратних метрів, а на місці працювали 25 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Інші пожежі на Одещині

23 січня майже о восьмій ранку в Одесі на вулиці Академіка Глушка спалахнула квартира 9-поверхового житлового будинку. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 15 осіб, з них — 4 дитини. Також під час ліквідації пожежі з квартири врятували постраждалого господаря, якого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні.

А в селі Небурайське на Одещині ввечері 22 січня сталася масштабна пожежа. Полум’я охопило дві приватні житлові будинки. Через пожежу літні господарі опинилися у лікарні.

Додамо, що жодного дня в Одесі чи області не минає без пожеж. Опалювальний сезон та перевантаження електромережі часто призводять до трагічних наслідків. Тож жителям Одещини нагадали про дотримання правил безпеки.

Нагадаємо, що вчора ввечері у Приморському районі Одеси сталося займання у багатоповерхівці. На вулиці Маршала Говорова на дев'ятому поверсі загорілася квартира. За повідомленням сусідів, причиною спалаху став генератор, який господарі використовували прямо у квартирі під час відключення світла.