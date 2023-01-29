Пожар в кафе Киевского района Одессы

Пламя потушили менее чем через час

Около 14:00 в результате не соблюдения правил пожарной безопасности на Фонтане вспыхнуло помещение кафе, которое не работает. Во время тушения спасателями был обнаружен труп мужчины

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

В результате пожара было повреждено одноэтажное здание кафе пляжа-ресторана "Ривьера". При тушении было найдено тело мужчины, отравившегося угарным газом. Всего пламя охватило площадь 80 квадратных метров, а на месте работало 25 спасателей и 6 единиц спецтехники. Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печного отопления.

Другие пожары в Одесской области

23 января почти в восемь утра в Одессе на улице Академика Глушко загорелась квартира 9-этажного жилого дома. С верхних этажей спасатели эвакуировали 15 человек, из них — 4 ребенка. Также при ликвидации пожара из квартиры спасли пострадавшего хозяина, которого каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу.

А в селе Небурайское на Одесчине вечером 22 января произошел масштабный пожар. Пламя охватило два частных жилых дома. Из-за пожара пожилые хозяева оказались в больнице.

Добавим, что ни дня в Одессе или области не проходит без пожаров. Отопительный сезон и перегрузка электросети часто приводят к трагическим последствиям. Поэтому жителям Одесчины напомнили о соблюдении правил безопасности.

Напомним, что вчера вечером в Приморском районе Одессы произошло возгорание в многоэтажке. На улице Маршала Говорова на девятом этаже загорелась квартира. По сообщению соседей, причиной вспышки стал генератор, который хозяева использовали прямо в квартире при отключении света.