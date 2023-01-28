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Небезпечне полум'я: за добу в Одесі сталося дві масштабні пожежі з постраждалими

28 січня 2023 15:15
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова
За добу в Одесі сталося дві масштабних пожежі з постраждалими
Слід чітко виконувати правила техніки безпеки
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова

За минулу добу в Одесі сталося одразу дві сильні пожежі, у яких постраждали люди. Власники осель не дотримувалися правил безпеки при поводженні з вогнем.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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У Приморському  районі на Сегедській загорілася квартира на 4-му поверсі багатоповерхівки. При гасінні було знайдено 63-річну господарку з ознаками отруєння середньої тяжкості. Ще п'ятьох постраждалих, серед яких одна дитина, госпіталізували з легким отруєнням чадним газом. Всього полум'я охопило площу 5 квадратних метрів, а на місці працювали 11 рятувальників. Причини пожежі та збиток наразі встановлюються.

Ще одне потужне займання сталося опівночі у Київському районі. У 2-му провулку Шишкіна сталося займання приватного 4-поверхового будинку. Постраждалих від пожежі на місці госпіталізували до лікарні з легким отруєнням газом. Останній поверх оселі площею у 200 квадратних метрів випалено майже вщент. На місці пожежі працювали 20 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки.

Раніше ми писали, що 23 січня майже о восьмій ранку в Одесі на вулиці Академіка Глушка спалахнула квартира 9-поверхового житлового будинку. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 15 осіб, з них — 4 дитини. Також під час ліквідації пожежі з квартири  врятували постраждалого господаря, якого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні. 

Нагадаємо, у селі Небурайське на Одещині ввечері 22 січня сталася масштабна пожежа. Полум’я охопило дві приватні житлові будинки. Через пожежу літні господарі опинилися у лікарні. 

Додамо, що жодного дня в Одесі чи області не минає без пожеж. Опалювальний сезон та перевантаження електромережі часто призводять до трагічних наслідків. Тож жителям Одещини нагадали про дотримання правил безпеки.

 

ФОТО: Слово і діло

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