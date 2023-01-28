За сутки в Одессе произошло два масштабных пожара с пострадавшими

Следует четко выполнять правила техники безопасности

За прошедшие сутки в Одессе произошло сразу два сильных пожара, в которых пострадали люди. Владельцы домов не соблюдали правила безопасности при обращении с огнем.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

В Приморском районе на Сегедской загорелась квартира на 4-м этаже многоэтажки. При тушении была найдена 63-летняя хозяйка с признаками отравления средней тяжести. Еще пятеро пострадавших, среди которых один ребенок, госпитализировали с легким отравлением угарным газом Всего пламя охватило площадь 5 квадратных метров, а на месте работали 11 спасателей. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Еще одно мощное возгорание произошло в полночь в Киевском районе. Во 2-м переулке Шишкина произошло воспламенение частного 4-этажного дома. Пострадавшие от пожара на месте госпитализированы в больницу с легким отравлением газом. Последний этаж дома площадью в 200 квадратных метров сгорел почти дотла. На месте пожара работало 20 спасателей и 6 единиц спецтехники.

Ранее мы писали, что 23 января почти в восемь утра в Одессе на улице Академика Глушко вспыхнула квартира 9-этажного жилого дома. С верхних этажей спасатели эвакуировали 15 человек, из них — 4 ребенка. Также во время ликвидации пожара из квартиры спасли пострадавшего хозяина, которого каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу.

Напомним, в селе Небурайское в Одесской области вечером 22 января произошел масштабный пожар. Пламя охватило два частных жилых дома. Из-за пожара пожилые хозяева оказались в больнице.

Добавим, что ни дня в Одессе или области не проходит без пожаров. Отопительный сезон и перегрузка электросети часто приводят к трагическим последствиям. Поэтому жителям Одесчины напомнили о соблюдении правил безопасности.

ФОТО: Слово и дело