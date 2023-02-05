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Нічна пожежа забрала два життя: в Одесі горів приватний будинок

5 лютого 2023 11:30
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Нічна пожежа в Одесі забрала життя двох людей: деталі встарновлюються
Причини пожежі встановлюються
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Обривистій, що у селищі Котовського. Під час гасіння були виявлені тіла двох осіб, їх особистості встановлюються.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

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"По прибуттю на місце виклику рятувальників встановлено, що горить дах та домашнє майно в одноповерховому житловому будинку. Пожежа локалізована та ліквідована на площі 50 кв. м. На місці пожежі виявлено двох загиблих осіб (особисті дані встановлюються). Причина пожежі встановлюється", — йдеться у повідомленні.

З вогнем боролись 12 рятувальників. Для рятувальної операції залучили й 4 одиниці пожежної техніки.

Правила безпечного використання пічного опалення

Нині багато мешканців приватних старих будинків використовують пічне опалення. Рятувальники перелічили важливі правила, які допоможуть уникнути пожежі:

  • Не допускайте перегріву печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин. Очищайте димоходи.
  • На підлозі з горючих матеріалів перед топковими дверцятами прибийте металевий лист розміром 50х70 см.
  • Не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами. Не розміщайте їх безпосередньо перед топковим отвором.
  • Не сушіть та складайте на печах: одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали.
  • Не використовуйте вентиляційні та газові канали як димоходи.
  • Забороняється користуватися відкритим вогнем для освітлення приміщення. Для цієї мети безпечніше та ефективніше застосовувати електричні ліхтарі.
  • Не зберігайте незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці.
  • Не використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топливника.
  • Не залишайте печі, що топляться, без нагляду та не доручайте нагляд за ними дітям.

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, в Березівському районі Одеської області виникла пожежа в житловому будинку. Причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні димаря. 

Також на початку лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Сергія Ядова. Вогнем охопило квартиру на другому поверсі дев’ятиповерхівки.

Нагадаємо, в Одесі на вулиці Жуковського  вогнеборці ліквідували пожежу в хостелі. Виник вогонь у підвальному приміщенні чотириповерхового будинку. Загорілися меблі та речі в кімнаті хостелу на першому поверсі. Через значну задимленість, рятувальникам довелося використати спеціальний пристрій для димовидалення та працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м. 

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