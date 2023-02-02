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Винний у пожежі — плати штраф: на Одещині господаря будинку притягнули до відповідальності

2 лютого 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині господар будинку платитиме штраф за пожежу
На щастя в пожежі ніхто не постраждав
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчора, 1 лютого, в Березівському районі Одеської області виникла пожежа в житловому будинку. Причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні димаря. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

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"За особисту безвідповідальність понесе покарання господар, на якого фахівці ДСНС наклали штраф у розмірі 1700 грн. Для даного громадянина це стане наукою на все життя. Усі ж інші мають шанс навчитися на чужих помилках і не допустити біди у власних оселях", — йдеться в повідомленні. 

Правила безпечного використання пічного опалення

Нині багато мешканців приватних старих будинків використовують пічне опалення. Рятувальники перелічили важливі правила, які допоможуть уникнути пожежі:

  • Не допускайте перегріву печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин. Очищайте димоходи.
  • На підлозі з горючих матеріалів перед топковими дверцятами прибийте металевий лист розміром 50х70 см.
  • Не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами. Не розміщайте їх безпосередньо перед топковим отвором.
  • Не сушіть та складайте на печах: одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали.
  • Не використовуйте вентиляційні та газові канали як димоходи.
  • Забороняється користуватися відкритим вогнем для освітлення приміщення. Для цієї мети безпечніше та ефективніше застосовувати електричні ліхтарі.
  • Не зберігайте незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці.
  • Не використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топливника.
  • Не залишайте печі, що топляться, без нагляду та не доручайте нагляд за ними дітям.

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, ввечері 31 січня, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Сергія Ядова. Вогнем охопило квартиру на другому поверсі дев’ятиповерхівки.

Також в Одесі на вулиці Жуковського  вогнеборці ліквідували пожежу в хостелі. Виник вогонь у підвальному приміщенні чотириповерхового будинку. Загорілися меблі та речі в кімнаті хостелу на першому поверсі. Через значну задимленість, рятувальникам довелося використати спеціальний пристрій для димовидалення та працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м.

Фото ілюстративне

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