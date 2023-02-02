В Одесской области хозяин дома будет платить штраф за пожар

К счастью в пожаре никто не пострадал

Вчера, 1 февраля, в Березовском районе Одесской области возник пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"За личную безответственность понесет наказание хозяин, на которого специалисты ГСЧС наложили штраф в размере 1700 грн. Для данного гражданина это станет наукой на всю жизнь. Все же другие имеют шанс научиться на чужих ошибках и не допустить беды в собственных домах", — говорится в сообщении.

Правила безопасного использования печного отопления

В настоящее время многие жители частных старых домов используют печное отопление. Спасатели перечислили важные правила, которые помогут избежать пожара:

Не допускайте перегрева печей. Следите, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин. Очищайте дымоходы.

На полу из горючих материалов перед топочной дверцей прибейте металлический лист размером 50х70 см.

Не используйте для разжигания печей легковоспламеняющиеся жидкости. Не размещайте их непосредственно перед топочным отверстием.

Не сушите и складывайте на печах: одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы.

Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

Запрещается пользоваться открытым огнем для освещения помещения. Для этой цели безопаснее и эффективнее использовать электрические фонари.

Не храните незатушенные угли и пепел в металлической посуде, установленной на деревянном полу или горючей подставке.

Не использовать для топки дрова, длина которых превышает размеры топливника.

Не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте надзор за ними детям.

Пожары в Одесской области

Напомним, вечером 31 января в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Сергея Ядова. Огнем охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки.

Также в Одессе на улице Жуковского пожарные ликвидировали пожар в хостеле. Возник огонь в подвальном помещении четырехэтажного дома. Загорелась мебель и принадлежности в комнате хостела на первом этаже. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось использовать специальное устройство для дымоудаления и работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар был локализован на площади 10 кв. м.

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