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Виновный в пожаре — плати штраф: в Одесской области хозяина дома привлекли к ответственности

2 февраля 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области хозяин дома будет платить штраф за пожар
К счастью в пожаре никто не пострадал
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчера, 1 февраля, в Березовском районе Одесской области возник пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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"За личную безответственность понесет наказание хозяин, на которого специалисты ГСЧС наложили штраф в размере 1700 грн. Для данного гражданина это станет наукой на всю жизнь. Все же другие имеют шанс научиться на чужих ошибках и не допустить беды в собственных домах", — говорится в сообщении.

Правила безопасного использования печного отопления

В настоящее время многие жители частных старых домов используют печное отопление. Спасатели перечислили важные правила, которые помогут избежать пожара:

  • Не допускайте перегрева печей. Следите, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин. Очищайте дымоходы.
  • На полу из горючих материалов перед топочной дверцей прибейте металлический лист размером 50х70 см.
  • Не используйте для разжигания печей легковоспламеняющиеся жидкости. Не размещайте их непосредственно перед топочным отверстием.
  • Не сушите и складывайте на печах: одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы.
  • Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
  • Запрещается пользоваться открытым огнем для освещения помещения. Для этой цели безопаснее и эффективнее использовать электрические фонари.
  • Не храните незатушенные угли и пепел в металлической посуде, установленной на деревянном полу или горючей подставке.
  • Не использовать для топки дрова, длина которых превышает размеры топливника.
  • Не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте надзор за ними детям.

Пожары в Одесской области

Напомним, вечером 31 января в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Сергея Ядова. Огнем охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки.

Также в Одессе на улице Жуковского пожарные ликвидировали пожар в хостеле. Возник огонь в подвальном помещении четырехэтажного дома. Загорелась мебель и принадлежности в комнате хостела на первом этаже. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось использовать специальное устройство для дымоудаления и работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар был локализован на площади 10 кв. м.

Фото иллюстративное

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