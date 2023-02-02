В Одесской области хозяин дома будет платить штраф за пожар

Виновный в пожаре — плати штраф: в Одесской области хозяина дома привлекли к ответственности
Вчера, 1 февраля, в Березовском районе Одесской области возник пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
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"За личную безответственность понесет наказание хозяин, на которого специалисты ГСЧС наложили штраф в размере 1700 грн. Для данного гражданина это станет наукой на всю жизнь. Все же другие имеют шанс научиться на чужих ошибках и не допустить беды в собственных домах", — говорится в сообщении.
Правила безопасного использования печного отопления
В настоящее время многие жители частных старых домов используют печное отопление. Спасатели перечислили важные правила, которые помогут избежать пожара:
- Не допускайте перегрева печей. Следите, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин. Очищайте дымоходы.
- На полу из горючих материалов перед топочной дверцей прибейте металлический лист размером 50х70 см.
- Не используйте для разжигания печей легковоспламеняющиеся жидкости. Не размещайте их непосредственно перед топочным отверстием.
- Не сушите и складывайте на печах: одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы.
- Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
- Запрещается пользоваться открытым огнем для освещения помещения. Для этой цели безопаснее и эффективнее использовать электрические фонари.
- Не храните незатушенные угли и пепел в металлической посуде, установленной на деревянном полу или горючей подставке.
- Не использовать для топки дрова, длина которых превышает размеры топливника.
- Не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте надзор за ними детям.
Пожары в Одесской области
Напомним, вечером 31 января в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Сергея Ядова. Огнем охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки.
Также в Одессе на улице Жуковского пожарные ликвидировали пожар в хостеле. Возник огонь в подвальном помещении четырехэтажного дома. Загорелась мебель и принадлежности в комнате хостела на первом этаже. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось использовать специальное устройство для дымоудаления и работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар был локализован на площади 10 кв. м.
Фото иллюстративное