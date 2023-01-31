В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі
В Одесі на проспекті Шевченка сталася пожежа у приміщенні, де планували відкрити Соціальний центр для переселенців. Голова благодійного фонду припускає що це міг бути підпал.
Про це повідомив голова правління БФ "Пліч-о-пліч" Олег Михайлик.
-
Коли світ досягне порогу глобального потепління: підрахунки штучного інтелекту
-
Для агропродукції України відкривається ринок експорту до Канади та Сербії
-
Зеленський обговорив з Трюдо реалізацію формули миру
-
Дружина Миколи Тищенка, модель та блогерка Барановська, прокоментувала скандальне розслідування
-
У Києві відновлять будівництво пішохідного мосту на Оболоні, — Кличко
-
Зеленський та Марченко обговорили шляхи забезпечення додаткових лімітів електроенергії для Одещини
-
Кулеба розповів, скільки танків отримає Україна у першій хвилі допомоги
-
Франція передасть Україні 12 гаубиць Caesar
-
У Києві вводять перепустки нового формату для пересування в комендантську годину
-
На Херсонщині на ворожій міні підірвався місцевий житель: правоохоронці почали розслідування
Соціальний центр для переселенців мали відкрити 4 лютого у суботу. Проте його доведеться відкласти на невідомий термін.
"Те, що залишилося від майбутнього Соціального центру Благодійного фонду "Пліч-о-пліч" після можливого підпалу та нічної пожежі. Це нас не зупинить. Хоча наступної суботи ми не зможемо відкрити свій Центр надання гуманітарної та соціально-економічної допомоги ВПО та одеситам", — йдеться в повідомленні.
Пожежі на Одещині
Нагадаємо, в Одесі на вулиці Жуковського вогнеборці ліквідували пожежу в хостелі. Виник вогонь у підвальному приміщенні чотириповерхового будинку. Загорілися меблі та речі в кімнаті хостелу на першому поверсі. Через значну задимленість, рятувальникам довелося використати спеціальний пристрій для димовидалення та працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежу було локалізовано на площі 10 м2.
23 січня майже о восьмій ранку в Одесі на вулиці Академіка Глушка спалахнула квартира 9-поверхового житлового будинку. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 15 осіб, з них — 4 дитини. Також під час ліквідації пожежі з квартири врятували постраждалого господаря, якого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні.
А в селі Небурайське на Одещині ввечері 22 січня сталася масштабна пожежа. Полум’я охопило дві приватні житлові будинки. Через пожежу літні господарі опинилися у лікарні.
Додамо, що жодного дня в Одесі чи області не минає без пожеж. Опалювальний сезон та перевантаження електромережі часто призводять до трагічних наслідків. Тож жителям Одещини нагадали про дотримання правил безпеки.
Фото Суспільне