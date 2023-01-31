В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

В наслідок пожежі ніхто не постраждав

В Одесі на проспекті Шевченка сталася пожежа у приміщенні, де планували відкрити Соціальний центр для переселенців. Голова благодійного фонду припускає що це міг бути підпал.

Про це повідомив голова правління БФ "Пліч-о-пліч" Олег Михайлик.

Соціальний центр для переселенців мали відкрити 4 лютого у суботу. Проте його доведеться відкласти на невідомий термін.

"Те, що залишилося від майбутнього Соціального центру Благодійного фонду "Пліч-о-пліч" після можливого підпалу та нічної пожежі. Це нас не зупинить. Хоча наступної суботи ми не зможемо відкрити свій Центр надання гуманітарної та соціально-економічної допомоги ВПО та одеситам", — йдеться в повідомленні.

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, в Одесі на вулиці Жуковського вогнеборці ліквідували пожежу в хостелі. Виник вогонь у підвальному приміщенні чотириповерхового будинку. Загорілися меблі та речі в кімнаті хостелу на першому поверсі. Через значну задимленість, рятувальникам довелося використати спеціальний пристрій для димовидалення та працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежу було локалізовано на площі 10 м2.

23 січня майже о восьмій ранку в Одесі на вулиці Академіка Глушка спалахнула квартира 9-поверхового житлового будинку. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 15 осіб, з них — 4 дитини. Також під час ліквідації пожежі з квартири врятували постраждалого господаря, якого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні.

А в селі Небурайське на Одещині ввечері 22 січня сталася масштабна пожежа. Полум’я охопило дві приватні житлові будинки. Через пожежу літні господарі опинилися у лікарні.

Додамо, що жодного дня в Одесі чи області не минає без пожеж. Опалювальний сезон та перевантаження електромережі часто призводять до трагічних наслідків. Тож жителям Одещини нагадали про дотримання правил безпеки.

Фото Суспільне