В Одесі горів хостел: з верхніх поверхів рятували людей

Ймовірно, загоряння сталося через аварію на електромережі

В Одесі на вулиці Жуковського вогнеборці ліквідували пожежу в хостелі. Виник вогонь у підвальному приміщенні чотириповерхового будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Загорілися меблі та речі в кімнаті хостелу на першому поверсі. Через значну задимленість, рятувальникам довелося використати спеціальний пристрій для димовидалення та працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежу було локалізовано на площі 10 м2.

Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів було евакуйовано 24 особи, з них 7 дітей. Врятували також котика. Ймовірна причина пожежі — аварійний режим роботи електромережі. Від ДСНС залучались 7 одиниць техніки та 29 рятувальників.

Нагадаємо, 29 січня внаслідок недотримання правил пожежної безпеки на Фонтані спалахнуло приміщення кафе. Було пошкоджено одноповерхову будівлю кафе пляжу-ресторану "Рів’єра". При гасінні було знайдено тіло чоловіка, який отруївся чадним газом. Всього полум'я охопило площу 80 квадратних метрів, а на місці працювали 25 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Пожежі на Одещині

23 січня майже о восьмій ранку в Одесі на вулиці Академіка Глушка спалахнула квартира 9-поверхового житлового будинку. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 15 осіб, з них — 4 дитини. Також під час ліквідації пожежі з квартири врятували постраждалого господаря, якого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні.

А в селі Небурайське на Одещині ввечері 22 січня сталася масштабна пожежа. Полум’я охопило дві приватні житлові будинки. Через пожежу літні господарі опинилися у лікарні.

Додамо, що жодного дня в Одесі чи області не минає без пожеж. Опалювальний сезон та перевантаження електромережі часто призводять до трагічних наслідків. Тож жителям Одещини нагадали про дотримання правил безпеки.