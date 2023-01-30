В Одесі горів хостел: з верхніх поверхів рятували людей

В Одесі гасили пожежу у хостелі: понад 20 людей було евакуйовано
В Одесі на вулиці Жуковського вогнеборці ліквідували пожежу в хостелі. Виник вогонь у підвальному приміщенні чотириповерхового будинку.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
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Загорілися меблі та речі в кімнаті хостелу на першому поверсі. Через значну задимленість, рятувальникам довелося використати спеціальний пристрій для димовидалення та працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежу було локалізовано на площі 10 м2.
Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів було евакуйовано 24 особи, з них 7 дітей. Врятували також котика. Ймовірна причина пожежі — аварійний режим роботи електромережі. Від ДСНС залучались 7 одиниць техніки та 29 рятувальників.
Нагадаємо, 29 січня внаслідок недотримання правил пожежної безпеки на Фонтані спалахнуло приміщення кафе. Було пошкоджено одноповерхову будівлю кафе пляжу-ресторану "Рів’єра". При гасінні було знайдено тіло чоловіка, який отруївся чадним газом. Всього полум'я охопило площу 80 квадратних метрів, а на місці працювали 25 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. Причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Пожежі на Одещині
23 січня майже о восьмій ранку в Одесі на вулиці Академіка Глушка спалахнула квартира 9-поверхового житлового будинку. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 15 осіб, з них — 4 дитини. Також під час ліквідації пожежі з квартири врятували постраждалого господаря, якого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні.
А в селі Небурайське на Одещині ввечері 22 січня сталася масштабна пожежа. Полум’я охопило дві приватні житлові будинки. Через пожежу літні господарі опинилися у лікарні.
Додамо, що жодного дня в Одесі чи області не минає без пожеж. Опалювальний сезон та перевантаження електромережі часто призводять до трагічних наслідків. Тож жителям Одещини нагадали про дотримання правил безпеки.