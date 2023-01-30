В Одессе горел хостел: с верхних этажей спасали людей

В Одессе тушили пожар в хостеле: более 20 человек были эвакуированы
В Одессе на улице Жуковского пожарные ликвидировали пожар в хостеле. Возник огонь в подвальном помещении четырехэтажного дома.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
-
В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины
-
Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз
-
Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине
-
Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю
-
Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов
-
В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе
-
Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава
-
Жители Запорожья, чье жилье разрушено, могут оформить финансовую помощь от города: как это сделать
-
Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой
-
Российский террор должен проиграть повсюду и во всем: Зеленский обратился к украинцам
Загорелась мебель и вещи в комнате хостела на первом этаже. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось использовать специальное устройство для дымоудаления и работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар был локализован на площади 10 м2.
Во время тушения пожара с верхних этажей было эвакуировано 24 человека, из них 7 детей. Спасли также котика. Вероятная причина пожара — аварийный режим работы электросети. От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 29 спасателей.
Напомним, 29 января в результате несоблюдения правил пожарной безопасности на Фонтане вспыхнуло помещение кафе. Было повреждено одноэтажное здание кафе пляжа-ресторана "Ривьера". При тушении было найдено тело мужчины, который отравился угарным газом. Всего пламя охватило площадь 80 квадратных метров, а на месте работало 25 спасателей и 6 единиц спецтехники. Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печного отопления.
Пожары в Одесской области
23 января почти в восемь утра в Одессе на улице Академика Глушко загорелась квартира 9-этажного жилого дома. С верхних этажей спасатели эвакуировали 15 человек, из них — 4 ребенка. Также при ликвидации пожара из квартиры спасли пострадавшего хозяина, которого каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу.
А в селе Небурайское на Одесчине вечером 22 января произошел масштабный пожар. Пламя охватило два частных жилых дома. Из-за пожара пожилые хозяева оказались в больнице.
Добавим, что ни дня в Одессе или области не проходит без пожаров. Отопительный сезон и перегрузка электросети часто приводят к трагическим последствиям. Поэтому жителям Одесчины напомнили о соблюдении правил безопасности.