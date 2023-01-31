В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

В результате пожара никто не пострадал

В Одессе по проспекту Шевченко произошел пожар в помещении, где планировали открыть Социальный центр для переселенцев. Председатель благотворительного фонда предполагает, что это мог быть поджог.

Об этом сообщил председатель правления БФ "Бок о бок" Олег Михайлик.

Социальный центр для переселенцев должен был открыть 4 февраля в субботу. Однако его придется отложить на неведомый срок.

"То, что осталось от будущего Социального центра Благотворительного фонда "Бок о бок" после возможного поджога и ночного пожара. Это нас не остановит. Хотя в следующую субботу мы не сможем открыть свой Центр предоставления гуманитарной и социально-экономической помощи ВПЛ и одесситам", — говорится в сообщении.

Пожары в Одесской области

Напомним, в Одессе на улице Жуковского пожарные ликвидировали пожар в хостеле. Возник огонь в подвальном помещении четырехэтажного дома. Загорелась мебель и принадлежности в комнате хостела на первом этаже. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось использовать специальное устройство для дымоудаления и работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар был локализован на площади 10 м2.

23 января почти в восемь утра в Одессе на улице Академика Глушко вспыхнула квартира 9-этажного жилого дома. С верхних этажей спасатели эвакуировали 15 человек, из них — 4 ребенка. Также при ликвидации пожара из квартиры спасли пострадавшего хозяина, которого каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу.

А в селе Небурайское на Одесчине вечером 22 января произошел масштабный пожар. Пламя охватило два частных жилых дома. Из-за пожара пожилые хозяева оказались в больнице.

Добавим, что ни дня в Одессе или области не проходит без пожаров. Отопительный сезон и перегрузка электросети часто приводят к трагическим последствиям. Поэтому жителям Одесчины напомнили о соблюдении правил безопасности.

Фото Суспільне