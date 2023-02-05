Ночной пожар в Одессе унес жизни двух человек: детали устаревают

Причины пожара устанавливаются

Вечером в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Обрывистой на поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"По прибытию на место вызова спасателей установлено, что горит крыша и домашнее имущество в одноэтажном жилом доме. Пожар локализован и ликвидирован на площади 50 кв. м. На месте пожара обнаружены два погибших лица (личные данные устанавливаются). Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

С огнем сражались 12 спасателей. Для спасательной операции привлекли и 4 единицы пожарной техники.

Правила безопасного использования печного отопления

В настоящее время многие жители частных старых домов используют печное отопление. Спасатели перечислили важные правила, которые помогут избежать пожара:

Не допускайте перегрева печей. Следите, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин. Очищайте дымоходы.

На полу из горючих материалов перед топочной дверцей прибейте металлический лист размером 50х70 см.

Не используйте для разжигания печей легковоспламеняющиеся жидкости. Не размещайте их непосредственно перед топочным отверстием.

Не сушите и складывайте на печах: одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы.

Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

Запрещается пользоваться открытым огнем для освещения помещения. Для этой цели безопаснее и эффективнее использовать электрические фонари.

Не храните непотушенные угли и пепел в металлической посуде, установленной на деревянном полу или горючей подставке.

Не использовать для топки дрова, длина которых превышает размеры топливника.

Не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте надзор за ними детям.

Пожары в Одесской области

Напомним, в Березовском районе Одесской области возник пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода.

Также в начале февраля в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Сергея Ядова. Огнем охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки.

Напомним, в Одессе на улице Жуковского пожарные ликвидировали пожар в хостеле. Возник огонь в подвальном помещении четырехэтажного дома. Загорелась мебель и принадлежности в комнате хостела на первом этаже. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось использовать специальное устройство для дымоудаления и работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар был локализован на площади 10 кв. м.