Ночной пожар в Одессе унес жизни двух человек: детали устаревают

Ночной пожар унес две жизни: в Одессе горел частный дом
Вечером в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Обрывистой на поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
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"По прибытию на место вызова спасателей установлено, что горит крыша и домашнее имущество в одноэтажном жилом доме. Пожар локализован и ликвидирован на площади 50 кв. м. На месте пожара обнаружены два погибших лица (личные данные устанавливаются). Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.
С огнем сражались 12 спасателей. Для спасательной операции привлекли и 4 единицы пожарной техники.
Правила безопасного использования печного отопления
В настоящее время многие жители частных старых домов используют печное отопление. Спасатели перечислили важные правила, которые помогут избежать пожара:
- Не допускайте перегрева печей. Следите, чтобы в стенах печей и дымоходов не было трещин. Очищайте дымоходы.
- На полу из горючих материалов перед топочной дверцей прибейте металлический лист размером 50х70 см.
- Не используйте для разжигания печей легковоспламеняющиеся жидкости. Не размещайте их непосредственно перед топочным отверстием.
- Не сушите и складывайте на печах: одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы.
- Не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
- Запрещается пользоваться открытым огнем для освещения помещения. Для этой цели безопаснее и эффективнее использовать электрические фонари.
- Не храните непотушенные угли и пепел в металлической посуде, установленной на деревянном полу или горючей подставке.
- Не использовать для топки дрова, длина которых превышает размеры топливника.
- Не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте надзор за ними детям.
Пожары в Одесской области
Напомним, в Березовском районе Одесской области возник пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода.
Также в начале февраля в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Сергея Ядова. Огнем охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки.
Напомним, в Одессе на улице Жуковского пожарные ликвидировали пожар в хостеле. Возник огонь в подвальном помещении четырехэтажного дома. Загорелась мебель и принадлежности в комнате хостела на первом этаже. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось использовать специальное устройство для дымоудаления и работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар был локализован на площади 10 кв. м.