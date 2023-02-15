Пожар на Одесщине унес жизни двухлетнего ребенка

Пожар на Одесчине унес жизни двухлетнего ребенка
В службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Шабо, Белгород-Днестровского района. В связи с сильным задымлением спасатели работали в аппаратах по защите органов дыхания и зрения.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
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Хозяин дома решил самостоятельно погасить пламя. В результате было потеряно время, поскольку спасателей вызвали с опозданием и пламя распространилось на значительную площадь.
"При тушении пожара спасатели обнаружили тело ребенка 2021 года рождения. Также, в результате пожара пострадали: дочь 2020 года рождения и отец 2000 года рождения, которые в состоянии средней тяжести с диагнозом отравления продуктами горения и ожогами стопы (у отца) госпитализированы к месту", — говорится в сообщении.
Всего с огнем сражалось 10 спасателей. Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электронагревательного прибора
Пожары в Одесской области
Недавно в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Обрывистой в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.
В Березовском районе Одесской области возник пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода.
Также в начале февраля в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Сергея Ядова. Огнем охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки.
Напомним, в Одессе на улице Жуковского пожарные ликвидировали пожар в хостеле. Возник огонь в подвальном помещении четырехэтажного дома. Загорелась мебель и принадлежности в комнате хостела на первом этаже. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось использовать специальное устройство для дымоудаления и работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар был локализован на площади 10 кв. м.