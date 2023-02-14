Вогонь міг перекинутись далі: в Одесі спалахнув дах житлового будинку
Ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Розкидайлівська. Вогнеборці працювали за підвищеним номером виклику.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
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По прибуттю на місце виклику рятувальників було встановлено, що відкритим полум’ям горить дах двоповерхового житлового будинку. Працювати потрібно біло швидко та без помилок, адже вогонь міг розповсюдитись по всій будівлі.
На площі 100м2 вдалось ліквідувати пожежу. Всього із вогнем боролось 35 рятувальників.
Пожежі на Одещині
Нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Обривистій, що у селищі Котовського. Під час гасіння були виявлені тіла двох осіб, їх особистості встановлюються.
В Березівському районі Одеської області виникла пожежа в житловому будинку. Причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні димаря.
Також на початку лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Сергія Ядова. Вогнем охопило квартиру на другому поверсі дев’ятиповерхівки.
Нагадаємо, в Одесі на вулиці Жуковського вогнеборці ліквідували пожежу в хостелі. Виник вогонь у підвальному приміщенні чотириповерхового будинку. Загорілися меблі та речі в кімнаті хостелу на першому поверсі. Через значну задимленість, рятувальникам довелося використати спеціальний пристрій для димовидалення та працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м.