В Одессе вспыхнула крыша жилого дома

К счастью, обошлось без жертв

Вечером в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Розкидайловской. Пожарные работали по повышенному номеру вызова.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

По прибытию на место вызова спасателям было установлено, что открытым пламенем горит крыша двухэтажного жилого дома. Работать нужно бело быстро и без ошибок, ведь огонь мог распространиться по всему зданию.

На площади 100м2 удалось ликвидировать пожар. Всего с огнем сражалось 35 спасателей.

Пожары в Одесской области

Недавно в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Обрывистой в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.

В Березовском районе Одесской области возник пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода.

Также в начале февраля в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Сергея Ядова. Огнем охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки.

Напомним, в Одессе на улице Жуковского пожарные ликвидировали пожар в хостеле. Возник огонь в подвальном помещении четырехэтажного дома. Загорелась мебель и принадлежности в комнате хостела на первом этаже. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось использовать специальное устройство для дымоудаления и работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар был локализован на площади 10 кв. м.