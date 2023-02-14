Огонь мог опрокинуться дальше: в Одессе вспыхнула крыша жилого дома
Вечером в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Розкидайловской. Пожарные работали по повышенному номеру вызова.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
-
Как TikTok помог мужчине сделать из никому не известной книги бестселлер
-
В Славянске поймали предателя, который сдавал оккупантам места дислокации подразделений ВСУ
-
Германия возобновит производство боеприпасов для предоставленных Украине установок Gepard
-
Украина впервые в истории импортирует американский дизель: ситуация на рынке
-
Несмотря на шторм, угроза есть: сколько кораблей рф в Черном море
-
Илон Маск объяснил ограничения для Starlink в Украине страхом Третьей мировой войны
-
Дэвид Гетта заявил, что будущее музыки за искусственным интеллектом: при чем здесь Эминем
-
В россии для путина построили целую секретную железную дорогу, — СМИ
-
"Роскосмос" опубликовал снимки дырявого и ржавого корабля "Союз"
-
Мбаппе и Месси возвращаются на поле: анонс матча Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Бавария"
По прибытию на место вызова спасателям было установлено, что открытым пламенем горит крыша двухэтажного жилого дома. Работать нужно бело быстро и без ошибок, ведь огонь мог распространиться по всему зданию.
На площади 100м2 удалось ликвидировать пожар. Всего с огнем сражалось 35 спасателей.
Пожары в Одесской области
Недавно в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Обрывистой в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.
В Березовском районе Одесской области возник пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода.
Также в начале февраля в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Сергея Ядова. Огнем охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки.
Напомним, в Одессе на улице Жуковского пожарные ликвидировали пожар в хостеле. Возник огонь в подвальном помещении четырехэтажного дома. Загорелась мебель и принадлежности в комнате хостела на первом этаже. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось использовать специальное устройство для дымоудаления и работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар был локализован на площади 10 кв. м.