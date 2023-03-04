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Паління в ліжку ледь не призвело до трагедії: на Одещині загорівся будинок

4 березня 2023 11:44
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Паління в ліжку ледь не призвело до трагедії: на Одещині загорівся будинок
Вісім рятувальників боролись з вогнем
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні зранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Березівському районі, в селі Маркевичеве. На щастя, обійшлось без загиблих. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області. 

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"Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що горить домашнє майно в кімнаті житлового будинку. Близько півтори години знадобилось для повної ліквідації пожежі", — йдеться в повідомленні. 

Причина пожежі — необережність під час куріння. Втім, на щастя, загиблих та постраждалих немає. Всього вісім рятувальників боролись з вогнем. 

Пожежі на Одещині

До Служби порятунку Одещини надійшло повідомлення про загоряння сухої трави за межами села Нижній Куяльник. Вогонь розповсюдився на 3 га території.  

На жаль, весною можна очікувати значну кількість повідомлень про пожежі. Тому ми закликаємо громадян вже зараз дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів, на відкритих територіях і під час прибирання присадибних ділянок. Нагадуємо, що самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків може призвести до адміністративної та кримінальної відповідальності, оскільки ці дії несуть загрозу навколишньому середовищу та становлять небезпеку для життя людей.

Недотримання правил протипожежної безпеки призводять до збільшення пожеж, які нерідко закінчуються трагедіями. Тож рятувальники наголошують на уважному використанні альтернативних пристроїв. Як правильно користуватися електрообігрівачами — читайте в матеріалі.

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