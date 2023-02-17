Пожежа на Одещині забрала життя пенсіонера

Причина загоряння встановлюється

На світанку 17 лютого, до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

"По прибуттю на місце події, рятувальники встановили загоряння даху одноповерхового приватного будинку. Через значну задимленість рятувальникам довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору в складі 2-х ланок газодимозахисної служби", — йдеться в повідомленні.

Близько двох годин знадобилось вогнеборцям аби ліквідувати пожежу на площі 60 м2. На жаль, рятувальники виявили тіло господаря будинку. Наразі встановлюється причина загоряння та причинені збитки.

Пожежі на Одещині

Нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Обривистій, що у селищі Котовського. Під час гасіння були виявлені тіла двох осіб, їх особистості встановлюються.

В Березівському районі Одеської області виникла пожежа в житловому будинку. Причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні димаря.

Також на початку лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Сергія Ядова. Вогнем охопило квартиру на другому поверсі дев’ятиповерхівки.

Нагадаємо, в Одесі на вулиці Жуковського вогнеборці ліквідували пожежу в хостелі. Виник вогонь у підвальному приміщенні чотириповерхового будинку. Загорілися меблі та речі в кімнаті хостелу на першому поверсі. Через значну задимленість, рятувальникам довелося використати спеціальний пристрій для димовидалення та працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м.

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