Пожар на Одесщине унес жизни пенсионера

Причина возгорания устанавливается

На рассвете 17 февраля в службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"По прибытию на место происшествия спасатели установили возгорание крыши одноэтажного частного дома. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения в составе двух звеньев газодымозащитной службы", — говорится в сообщении.

Около двух часов понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать пожар на площади 60 кв.м. К сожалению, спасатели обнаружили тело хозяина дома. В настоящее время устанавливается причина возгорания и причиненный ущерб.

Пожары в Одесской области

Недавно в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Обрывистой в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.

В Березовском районе Одесской области возник пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода.

Также в начале февраля в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Сергея Ядова. Огнем охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки.

Напомним, в Одессе на улице Жуковского пожарные ликвидировали пожар в хостеле. Возник огонь в подвальном помещении четырехэтажного дома. Загорелась мебель и принадлежности в комнате хостела на первом этаже. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось использовать специальное устройство для дымоудаления и работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар был локализован на площади 10 кв.м.

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