Курение в постели чуть не привело к трагедии: в Одесской области загорелся дом

Восемь спасателей сражались с огнем

Сегодня утром в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Березовском районе, в селе Маркевичево. К счастью, обошлось без погибших.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в комнате жилого дома. Около полутора часов понадобилось для полной ликвидации пожара", — говорится в сообщении.

Причина пожара — неосторожность во время курения. Впрочем, на счастье, погибших и пострадавших нет. Всего восемь спасателей сражались с огнем.

Пожары в Одесской области

В Службу спасения Одессины поступило сообщение о возгорании сухой травы за пределами села Нижний Куяльник. Огонь распространился на 3 га территории.

К сожалению, весной ожидается значительное количество сообщений о пожарах. Поэтому мы призываем граждан уже сейчас соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на открытых территориях и при уборке приусадебных участков. Напоминаем, что самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков может привести к административной и уголовной ответственности, поскольку эти действия несут угрозу окружающей среде и представляют опасность для жизни людей.

Несоблюдение правил противопожарной безопасности приводят к увеличению пожаров, которые нередко оканчиваются трагедиями. Поэтому спасатели отмечают внимательное использование альтернативных устройств. Как правильно пользоваться электрообогревателями — читайте в материале.