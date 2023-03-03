Пожежа на Одещині: вогонь охопив 3 га території
До Служби порятунку Одещини надійшло повідомлення про загоряння сухої трави за межами села Нижній Куяльник. Вогонь розповсюдився на 3 га території.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
-
93-тя бригада показала блискучу роботу французьких мінометів по ворогу: фоторепортаж
-
Життя, як у казці: трьом знакам зодіаку пощастить вже на цих вихідних
-
Останній сезон Гамільтона, феномен Алонсо: топ три прогнози на сезон у Формулі-1
-
На Сумщині рекордно зросла кількість обстрілів: ОВА пов'язує це з подіями у Брянській області
-
Шмигаль заявив, що розслідуються матеріали "чорної скриньки" з авіакатастрофи у Броварах
-
Притула розповів про закупівлю рекордної партії бронетехніки для ЗСУ
-
В Чугуєві чоловік отримав поранення коли розпилював невідомий предмет
-
Ховались в причепі фури: на Одещині затримали шістьох втікачів
-
Генерал Сирський приїхав до Бахмута: яка зараз ситуація у місті
-
Вакарчук та лідер гурту Massive Attack презентували благодійний ремікс на одну з пісень "Океану Ельзи"
"Через неможливість під'їзду до осередку пожежі гасіння відбувалося шляхом захльостування і повітродувкою на загальній площі 3 га, де на відкритій території вогонь розповсюдився окремими осередками. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленою особою", — йдеться в повідомленні.
Пожеж стане більше
На жаль, весною можна очікувати значну кількість повідомлень про пожежі. Тому ми закликаємо громадян вже зараз дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів, на відкритих територіях і під час прибирання присадибних ділянок. Нагадуємо, що самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків може призвести до адміністративної та кримінальної відповідальності, оскільки ці дії несуть загрозу навколишньому середовищу та становлять небезпеку для життя людей.
У випадку, якщо ви помітили загоряння в лісах або на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101". Дії кожної людини можуть мати величезний вплив на попередження пожеж та збереження довкілля.
Нагадаємо, восени майже місяць всі спостерігають за горінням унікального Дунайського біосферного заповідника. Задимлення та запах гару розповсюджуються на територію Вилковської громади — на місто Вилкове та села Мирне, Десантне, Приморське, та село Ліски Кілійської громади. При сильних поривах вітру задимлення доходить навіть до міста Ізмаїла та Одеси.