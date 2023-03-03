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Пожежа на Одещині: вогонь охопив 3 га території

3 березня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пожежа на Одещині: вогонь охопив 3 га території
Пожеж в екосистемах України ставатиме більше
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

До Служби порятунку Одещини надійшло повідомлення про загоряння сухої трави за межами села Нижній Куяльник. Вогонь розповсюдився на 3 га території. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. 

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"Через неможливість під'їзду до осередку пожежі гасіння відбувалося шляхом захльостування і повітродувкою на загальній площі 3 га, де на відкритій території вогонь розповсюдився окремими осередками. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленою особою", — йдеться в повідомленні. 

Пожеж стане більше

На жаль, весною можна очікувати значну кількість повідомлень про пожежі. Тому ми закликаємо громадян вже зараз дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів, на відкритих територіях і під час прибирання присадибних ділянок. Нагадуємо, що самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків може призвести до адміністративної та кримінальної відповідальності, оскільки ці дії несуть загрозу навколишньому середовищу та становлять небезпеку для життя людей.

У випадку, якщо ви помітили загоряння в лісах або на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101". Дії кожної людини можуть мати величезний вплив на попередження пожеж та збереження довкілля.

Нагадаємо, восени майже місяць всі спостерігають за горінням унікального Дунайського біосферного заповідника. Задимлення та запах гару розповсюджуються на територію Вилковської громади — на місто Вилкове та села Мирне, Десантне, Приморське, та село Ліски Кілійської громади. При сильних поривах вітру задимлення доходить навіть до міста Ізмаїла та Одеси.

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