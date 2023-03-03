Пожар в Одесской области: огонь охватил 3 га территории

Пожар в экосистемах Украины будет становиться больше

В Службу спасения Одесщины поступило сообщение о возгорании сухой травы за пределами села Нижний Куяльник. Огонь распространился на 3 га территории.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Из-за невозможности подъезда к очагу пожара тушение происходило путем захлестывания и воздуходувкой на общей площади 3 га, где на открытой территории огонь распространился отдельными ячейками. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом", — говорится в сообщении.

Пожар станет больше

К сожалению, весной ожидается значительное количество сообщений о пожарах. Поэтому мы призываем граждан уже сейчас соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на открытых территориях и при уборке приусадебных участков. Напоминаем, что самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков может привести к административной и уголовной ответственности, поскольку эти действия несут угрозу окружающей среде и представляют опасность для жизни людей.

В случае, если вы заметили возгорание в лесах или на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101". Действия каждого человека могут оказать огромное влияние на предупреждение пожаров и сохранение окружающей среды.

Напомним, осенью почти месяц все наблюдают за горением уникального Дунайского биосферного заповедника. Задымление и запах гари распространяются на территорию Вилковской общины — на город Вилково и села Мирное, Десантное, Приморское и деревня Лиски Килийской общины. При сильных порывах ветра задымление доходит даже до Измаила и Одессы.