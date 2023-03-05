В Одессе горели поля фильтрации: на ликвидацию пожара понадобилось более трех часов

Площадь возгорания составляла пять тысяч квадратных метров

В службу спасения поступило сообщение о пожаре в Суворовском районе города Одесса, по улице Хаджибейская дорога. Уже на месте вызова спасатели установили, что горит камыш.

"Из-за невозможности подъезда и сильного порыва ветра тушения пожара происходило путем захлестывания. Вероятная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались четыре единицы техники и 20 пожарных", — отмечено в сообщении.

На тушение пожара спасателям понадобилось более трех часов. В общей сложности пламя бушевало на площади 5000 кв. м.

Пожары в Одесской области

В Одессе горела мини-гостиница в результате пожара пострадал гражданин 1997 года рождения, который в состоянии средней тяжести, с ожогами верхних конечностей, был госпитализирован. Вероятная причина пожара — "аварийный режим работы электросети". Убытки и детали устанавливаются.

В службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Около двух часов понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать пожар на площади 60 кв. м. К сожалению, спасатели обнаружили тело хозяина дома.

Недавно в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Обрывистой в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.

В Березовском районе Одесской области возник пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода.

Через год одесские спасатели учились работать в совершенно новых условиях во время полномасштабного вторжения. И когда раньше вызовы были связаны с редкими случаями неосторожности, теперь угроза была даже от свечи во время блекаута.