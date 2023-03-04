В Одесі горів міні готель: є постраждалі

43 вогнеборці гасили полум’я

Сьогодні до Служби Порятунку надійшло повідомлення про пожежу 3-х поверхового готелю в місті Одеса по вулиці Садиківська. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

"По прибуттю на місце рятувальниками було встановлено загоряння частково 2-го, 3-го поверхів та даху будівлі. Через швидке розповсюдження вогню та значне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі постраждав громадянин 1997 року народження, якого в стані середньої тяжкості, з опіками верхніх кінцівок, було госпіталізовано до медичного закладу. Ймовірна причина пожежі — "аварійний режим роботи електромережі". Збитки та деталі, наразі, встановлюються.

Пожежі на Одещині

До служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. Близько двох годин знадобилось вогнеборцям аби ліквідувати пожежу на площі 60 кв.м. На жаль, рятувальники виявили тіло господаря будинку.

Нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Обривистій, що у селищі Котовського. Під час гасіння були виявлені тіла двох осіб, їх особистості встановлюються.

В Березівському районі Одеської області виникла пожежа в житловому будинку. Причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні димаря.

За рік одеські рятувальники вчилися працювати у зовсім нових умовах під час повномасштабного вторгнення. І коли раніше виклики були пов’язані з нечастими випадками необережності, тепер загроза була навіть від свічки під час блекауту.