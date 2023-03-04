В Одессе горела мини-гостиница: есть пострадавшие
Сегодня в Службу Спасения поступило сообщение о пожаре 3-х этажной гостиницы в городе Одесса по улице Садыковской. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
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"По прибытию на место спасателями было установлено возгорание частично 2-го, 3-го этажей и крыши здания. Из-за быстрого распространения огня и значительного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения", — говорится в сообщении.
В результате пожара пострадал гражданин 1997 года рождения, который в состоянии средней тяжести, с ожогами верхних конечностей, был госпитализирован в медицинское учреждение. Вероятная причина пожара — "аварийный режим работы электросети". Убытки и детали устанавливаются.
Пожары в Одесской области
В службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Около двух часов понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать пожар на площади 60 кв.м. К сожалению, спасатели обнаружили тело хозяина дома.
Недавно в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Обрывистой в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.
В Березовском районе Одесской области возник пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода.
Через год одесские спасатели учились работать в совершенно новых условиях во время полномасштабного вторжения. И когда раньше вызовы были связаны с редкими случаями неосторожности, теперь угроза была даже от свечи во время блекаута.