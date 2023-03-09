В Одесские области сильный пожар: снова горит камыш
В Службу спасения Одесщчины поступило сообщение о возгорании сухой травы села Яськи. Угрозы распространения огня пока нет.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
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Пожар станет больше
К сожалению, весной ожидается значительное количество сообщений о пожарах. Поэтому спасатели призывают граждан уже сейчас соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на открытых территориях и при уборке приусадебных участков.
Спасатели напоминают, что самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков может привести к административной и уголовной ответственности, поскольку эти действия несут угрозу окружающей среде и представляют опасность для жизни людей.
В случае, если вы заметили возгорание в лесах или на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101". Действия каждого человека могут оказать огромное влияние на предупреждение пожаров и сохранение окружающей среды.
Напомним, недавно в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Суворовском районе города Одесса по улице Хаджибейская дорога. Уже на месте вызова спасатели установили, что горит камыш.