Сожгли 8 га земли: жители Одесчины получили штраф за устроенный пожар
В Одесской области оштрафовали двоих мужчин. Они решили сжечь сухую растительность и кустарники, в результате чего было уничтожено 8800м2.
Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
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Большинство людей думают, что их "небольшие" нарушения правил не приведут ни к каким последствиям. Однако сжигание растительности в Украине может стоить не только штрафа в размере 6 120 гривен, предусмотренного статьей 77-1 КУоАП, но и гибели людей и нанесения значительного вреда окружающей среде.
Два правонарушителя были привлечены к административной ответственности после сожжения сухой растительности и кустарников в селах Малая Александровцы и Флоре Подольского района.
Напоминаем, что сжигание сухой растительности опасно и может привести к неосторожному распространению огня, что может привести к гибели людей и нанесению значительного вреда окружающей среде. Штраф, предусмотренный за нарушение правил, является лишь одним из малейших наказаний.
К сожалению, весной ожидается значительное количество сообщений о пожарах. Поэтому спасатели призывают граждан уже сейчас соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на открытых территориях и при уборке приусадебных участков.
В случае, если вы заметили возгорание в лесах или на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101". Действия каждого человека могут оказать огромное влияние на предупреждение пожаров и сохранение окружающей среды.
Напомним, недавно в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Суворовском районе города Одесса по улице Хаджибейская дорога. Уже на месте вызова спасатели установили, что горит камыш.